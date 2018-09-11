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Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ

Минфин Украины
20:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины вслед за повышением Нацбанком с 7 сентября учетной ставки с 17,5% до 18% годовых повысило ставку размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с 18% до 18,5%.

Покупатели готовы были приобрести 3-месячные облигации на 1,8 млрд грн по номиналу по ставкам до 20,75% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 110,46 млн грн под 18,5%, отклонив шесть из 14 заявок.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины на его сайте.

Спрос на 6-мес. и 12-мес. бумаги был в пределах 20,5-22,4 млн грн по ставкам соответственно до 18,7% и 19% годовых, однако Минфин и в этих случаях отказался повышать ставку выше 18,5% годовых, получив еще 24,2 млн грн.

Помимо этого, Минфин отверг заявку на покупку 3-летних бумаг на 17 млн грн под 17,25%, а также сохранил ставку размещения долларовых бумаг на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели просили до 6,2-6,5% годовых.

В результате ведомству удалось привлечь еще $10,3 млн, отказавшись от спроса примерно в $5 млн.

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Новости Бизнеса, Гривневые облигации, Минфин Украины, НБУ, ОВГЗ.
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