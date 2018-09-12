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"Украинская биржа" избавилась от российского ПО и возобновила работу

Биржа
05:09 Сегодня Телеграф
Экономическая правда

Новости Бизнеса: По словам директора по развитию бизнеса УБ Алексея Сухорукова, поставщиком новой платформы стала компания "Санлайн".

"Украинская биржа" избавилась от российского программного обеспечения и возобновила торги ценными бумагами на новой платформе.

Об этом сообщается на сайте биржи.

"На первом этапе торговая система SLTrade поможет нашим участникам выставлять котировки и заключать двусторонние сделки с ценными бумагами, включая операции репо, а также будет использоваться для торговли на товарном рынке ТБ "Украинская биржа", – сказано в сообщении.

По словам директора по развитию бизнеса УБ Алексея Сухорукова, поставщиком новой платформы стала компания "Санлайн". Ее выбор был продиктован ее готовностью восстановить торги в самый короткий срок.

"На прошлой неделе начали опытную эксплуатацию системы с привлечением 11 наиболее активных участников. На этой неделе уже подключаем всех участников торгов", – отметил Сухоруков.

"Мы рады помочь УБ нашим программным обеспечением. Как разработчик системы интернет-трейдинга мы понимаем, какое значение имеют технологии биржевой торговли для развития локального рынка", – цитируется в сообщении соучредитель компании "Санлайн" Дмитрий Ткаченко.

Ранее УБ использовала программное обеспечение Московской биржи.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

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Новости Бизнеса, Биржа, Новости Украины, Украина, Украинская биржа, Ценные бумаги, Экономика.
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