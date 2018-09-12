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Сокращение запасов топлива в США: Нефть дорожает

Нефть
09:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $79,3 за баррель.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду после скачка накануне, вызванного сигналами сокращения запасов топлива в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,26 (0,33%) - до $79,32 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $1,69 (2,18%) - до $79,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,61 (0,88%) - до $69,86 за баррель. Накануне контракты подскочили на $1,71 (2,53%) - до $69,25 за баррель.

Как сообщают СМИ со ссылкой на отчет Американского института нефти (API), запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Тем временем накануне Минэнерго понизило прогноз добычи в Штатах на 2018 год до в среднем 10,66 млн баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 10,68 млн б/с. Прогноз на 2019 год ухудшен до 11,5 млн б/с с 11,7 млн б/с.

Также участники рынка следят за ураганом "Флоренс", приближающимся к побережью Северной Каролины. Пока он находится более чем в 1 тыс. км. от берега и может достичь его вечером в четверг или утром в пятницу. С побережья эвакуированы около 1 млн человек, в регионе ожидается до 75 см осадков и повышенная угроза наводнений.

"Флоренс" остается ураганом 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, максимальная скорость ветра составляет порядка 140 миль в час (почти 63 м/с).

Непогода, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, однако может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что грозит перебоями поставок топлива.

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Новости Бизнеса, Brent, ICE Futures, Nymex, WTI, Нефть, Цены на нефть.
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