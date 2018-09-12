Курс криптовалют на 12 сентября: биткоин снова упал в цене

Общая капитализация рынка за сутки уменьшилась на 0,397 млрд до 197,077 млрд долларов. Суточный торговый объем крипторынка снизился на 0,237 млрд до 10,957 млрд долларов. Общая капитализация биткоина 110,209 млрд долларов. Доминирование главной цифровой валюты увеличилось на 0,4% до 55,9%.

В среду 12 сентября, курс биткоина BTC/USD находится на уровне 6 283 долларов США. Это почти на 90 долларов меньше, чем вчера.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 1,21% до $6 283, капитализация 108, 476 млрд долларов.

Ethereum потерял в цене 11,43%, подешевев до 172,85 доллара, капитализация второй криптовалюты — 17, 614 млрд долларов.

XRP (Ripple) опустилась до 0,25 доллара, понизившись на 4,03 %, капитализация — 10, 258 млрд.

Bitcoin Cash уменьшился на 10,56 % и составил 420,63 доллара, капитализация — 7, 295 млрд.

EOS опустилась на 3,88%, стоимость — 4, 383 доллара, капитализация — 4, 383 млрд.

Stellar опустился в цене за 24 часа на 1,85%, цена — 0,193 доллара и капитализация — 3, 569 млрд доллара.

Litecoin подешевел за сутки на 9,01%% до 54,55 доллара, капитализация — 2, 882 млрд доллара.

Tether — капитализация — 2, 761 млрд, снижение составило 0,11%.

Cardano упал в цене на 13,21%%, стоимость — 0,074 доллара, капитализация — 1, 641 млрд.

Monero упал в цене 7,28%, стоимость - $99,85, капитализация - 1, 637 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $240 млн, Bitcoin Саsh – $351 млн, EOS – $599 млн, Stellar – $85 млн, Litecoin – $278млн, Tether– $2, 4 млрд, Cardano – $59 млн, Monero – $33 млн.

На крипторынке продолжается боковая диапазонная торговля. Биткоин идет по нисходящей к минимумам этого года на уровне 5750-6100. В течение года криптовалюта уже пять раз приближалась к этой зоне.