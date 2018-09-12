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Верховный суд окончательно признал законной ликвидацию банка "Юнисон"

НБУ
14:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Решение о ликвидации банка "Юнисон" НБУ принял 18 июня 2018 года.

Верховный Суд подтвердил безосновательность требований акционера банка "Юнисон" к Национальному банку Украины (НБУ), сообщается на сайте НБУ.

"Верховный суд 7 сентября оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера ПАО "Банк "Юнисон" - компании "Мелигант Групп ЛТД" на постановление Высшего административного суда Украины от 14 февраля 2017 года, которым решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска оставлено без изменений", - указано в сообщении.

Таким образом, суд высшей инстанции поставил точку в длительной судебной тяжбе, которая началась еще в мае 2016 года в Окружном административном суде Киева. Тогда акционер банка в своем иске просил суд отменить решение НБУ от 28 апреля 2016 года об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

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Постановлением Окружного административного суда Киева 23 июня 2016 года в удовлетворении иска компании "Мелигант Групп ЛТД" было отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обжаловал его в апелляционном порядке, но и этот суд проиграл. Определением Киевского апелляционного административного суда от 2 августа 2016 года жалобу акционера банка "Юнисон" было оставлено без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда Киева – без изменений. Такое же решение вынес и Высший административный суд Украины, куда истец обратился с кассационной жалобой. Решение трех судов не убедили истца, и он обратился в суд высшей инстанции.

НБУ отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности. На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных на Кипре, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

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Новости Бизнеса, Банк Юнисон, Верховный суд, Ликвидация банка Юнисон, НБУ, Украина.
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