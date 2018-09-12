НБУ сделал прогноз по инфляции

В течение I — IV квартала 2019 года инфляция должна снизиться с 5,75% ± 2 п.п. в марте до 5% ± 1 п.п. на конец декабря.

Об этом говорится в принятых НБУ Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу, передает УНН.

“Основные принципы определяют количественную цель по инфляции — 5% в среднесрочной перспективе”, — говорится в сообщении.

При этом предполагается такая ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении:

март 2019 года — 5,75% ± 2 п.п.;

июнь 2019 года — 5,5% ± 2 п.п.;

сентябрь 2019 года — 5,25% ± 2 п.п.;

с конца декабря 2019 — 5% ± 1 п.п.

Напомним, по оперативным данным, с начала года потребительские цены выросли на 3,6%.