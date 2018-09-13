Курс криптовалют на 13 сентября: рынок показал подъем

Биткоин подешевел за сутки на 0,89%, капитализация главной криптовалюты снизилась до $108,6 млрд. Общая капитализация рынка криптовалют находится на уровне 187,6 млрд долларов. Доминирование Bitcoin на рынке продолжает увеличиваться и уже достигло 57,9%.

В четверг 13 сентября, по состоянию на 11:00, курс биткоина BTC/USD находится на уровне 6 410 долларов США.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подорожал на 1,85% до $6 410, капитализация 110 670 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 8,52%, подорожав до 188,52 доллара, капитализация второй криптовалюты — 19 215 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,269 доллара, вырос на 4,32 %, капитализация — 10 720 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 2,92 % и составил 435,58 доллара, капитализация — 7 555 млрд.

EOS подорожал на 2,32%, стоимость — 4,96 доллара, капитализация — 4 495 млрд.

Stellar подорожал в цене за 24 часа на 5,61%, цена — 0,201 доллара и капитализация — 3 779 млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 5,89% до 52,60 доллара, капитализация — 3 064 млрд доллара.

Tether — капитализация — 2 760 млрд, снижение составило 0,37%.

Cardano вырос в цене на 3,57%, стоимость — 0,066 доллара, капитализация — 1 718 млрд.

Monero вырос в цене 5,94%, стоимость - $106,55, капитализация - 1 747 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $278 млн, Bitcoin Саsh – $307 млн, EOS – $562 млн, Stellar – $75 млн, Litecoin – $302млн, Tether– $2, 5 млрд, Cardano – $94 млн, Monero – $40 млн.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $194,2 млрд.