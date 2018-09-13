День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении
НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении
Новости: В Мининфраструктуры нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ
В Мининфраструктуры нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ
Новости: Свитолина нашла нового тренера
Свитолина нашла нового тренера
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

Вырос украинский экспорт в Португалию

Склад
11:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Министр эконосразвития и торговли Степан Кубив сообщил, что экспорт украинских товаров в Португалию вырос на 16% по сравнению с 2016 годом.

В прошлом году экспорт в Португалию вырос на 16%. Об этом в Facebook сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.

"В прошлом году Украина экспортировала в Португалию на более чем 270,3 млн долларов или на почти 16% больше украинской продукции, чем в 2016 году”, — написал С. Кубив. В целом, по его словам, в 2017 году объем торговли товарами и услугами с Португалией составил 339,4 млн долларов и вырос по сравнению с 2016 годом более чем на 20%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Португалия, Степан Кубив, Торговля, Украина, Экспорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Курс криптовалют на 12 сентября: биткоин снова упал в цене Сокращение запасов топлива в США: Нефть дорожает "Украинская биржа" избавилась от российского ПО и возобновила работу

Последние новости

Украинский футбольный тренер будет работать в России Эти забавные люди умеют весело проводить время на работе В сети появился трейлер нового фильма "Баллада Бастера Скраггса" (Видео)
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
05 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
Новости сегодня
12:07 В Африке нашли самый древний рисунок сделанный человеком
12:06 Президент Ингульца - о гостевом секторе в виде клетки
12:05 Тайфун "Бариджат" приближается к берегам Китая: 12 тыс человек эвакуировано
12:01 Милые животные взяты из приюта: до и после (Фото)
11:53 Первую звукозапись Дэвида Боуи продали на аукционе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Начался сбор урожая сахарной свеклы
Начался сбор урожая сахарной свеклы
Новости: Суд над Януковичем продолжился
Суд над Януковичем продолжился
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: "Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь