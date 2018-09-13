Вырос украинский экспорт в Португалию

В прошлом году экспорт в Португалию вырос на 16%. Об этом в Facebook сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.

"В прошлом году Украина экспортировала в Португалию на более чем 270,3 млн долларов или на почти 16% больше украинской продукции, чем в 2016 году”, — написал С. Кубив. В целом, по его словам, в 2017 году объем торговли товарами и услугами с Португалией составил 339,4 млн долларов и вырос по сравнению с 2016 годом более чем на 20%.