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Украинские АЭС увеличили производство электроэнергии

Южно-Украинская АЭС
12:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: На украинских атомных станциях с начала 2018 года произведено 54 269,7 млн кВт*ч электроэнергии, что превысило план на 587,1 млн кВт*ч.

Атомные станции "Энергоатома" произвели больше 54 млн кВт*ч электроэнергии, передает УНН со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

"За 8 месяцев атомными станциями "Энергоатома" произведено 54 269,7 млн кВт*ч электроэнергии, что больше планового показателя на 587,1 млн кВт*ч. Плановое задание по производству электроэнергии выполнено на 101,1%", — отметили на предприятии. За этот период "Энергоатом" отпустил в Энергорынок 51 025 млн кВт*ч электроэнергии, что больше планового задания на 708,6 млн кВт*ч. Плановое задание по отпуску выполнено на 101,4%. В объединенную энергосистему отпущено электроэнергии на сумму 33 482,2 млн грн, что на 2 080,1 млн грн, или на 6,6% больше, чем за 8 месяцев 2017 года. Один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС стал первым в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse с США.

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Новости Бизнеса, АЭС, Украина, Электроэнергия, Энергоатом, Энергорынок.
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