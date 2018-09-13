День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

Глава Фонда гарантирования вкладов: В Украине нет проблемных банков

Проблемные банки в Украине
14:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Кризиса ликвидности в банковском секторе, о котором в последнее время заговорили в НБУ, не существует.

В Украине в настоящее время нет проблемных банков, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.

"На сегодняшний день нет ни одного проблемного банка. Есть банки, в которых есть кураторы. НБУ следит очень внимательно за всеми банками. Все операции всех банков мониторятся… Мониторим те банки, которые завышают ставки, вызываем руководителей банков. Мы следим за состоянием их капитала, их резервных фондов. По целому ряду банков смотрим каждый день движение активов в рамках системы раннего реагирования", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом К. Ворушилин добавил, что обеспокоенность ФГВФЛ вызывает искусственное расшатывание ситуации по банкам с российским капиталом.

Поставка испанских бомб Саудовской Аравии возобновится
Поставка испанских бомб Саудовской Аравии возобновитсяЧитать полностью

"У нас есть опасения, когда начинают искусственно расшатывать ситуацию по отдельным банкам, например, по тем же российским банкам. Там деньги украинских вкладчиков. Сбербанк на сегодняшний день, по моим субъективным оценкам, - из них самый сильный в финансовом отношении. ВТБ имеет концепцию сворачивания, а в ПИБе никак не могут определиться со своей конечной концепцией", - сказал директор-распорядитель ФГВФЛ.

"Кризис ликвидности у большинства банков отсутствует. Есть другая проблема – банки не кредитуют реальный сектор экономики. Банки сегодня нашли себе такую лазейку как облигации госзайма и депозитные сертификаты. В результате реальный сектор экономики не может получить кредитование. Есть и другая причина - очень многие заемщики безнадежно испортили свою кредитную историю, их действительно кредитовать нельзя… Но сказать, что большой кризис ликвидности существует, – не скажу. Нет кризиса", - сказал К.Ворушилин.

Как сообщалось ранее, минувшим летом США, вероятно, обошли Россию по объемам добычи нефти, заняв первое место в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Константин Ворушили, НБУ, Проблемные банки в Украине, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Официальный курс валют на 13 сентября НБУ сделал прогноз по инфляции В Украине за неделю льготники уменьшили долги за газ

Последние новости

Футболисты Десны сыграли вничью со школьниками Венгерский уполномоченный "по Закарпатью": Украину интересует комплекс полномочий В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
15:35 Черныш о ситуации по Титану: Все разговоры "дайте воду" безосновательны
15:32 Менее половины французов считают США надежным союзником
15:32 Разыскиваемый Дыминский нашелся на матче Карпат в Польше
15:30 Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие
15:28 Компания Trasco представила первый в мире бронированный суперкар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь