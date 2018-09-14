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МинАПК: В 80 стран мира Украина экспортирует курятину

Экспорт курятины
14:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: За 7 месяцев 2018 года было экспортировано почти 200 тыс. тонн курятины, что на 8% больше за аналогичный период прошлого года.

Сфера птицеводства с каждым годом улучшает свои показатели. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Отечественную курятину покупают 80 стран мира. При этом только с начала года свои рынки открыли сразу Албания, Гана, Гонконг и Марокко.

"Мясо птицы является глобальным трендом на мировом рынке и спрос на него ежегодно растет. Согласно прогнозу OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, за 10 лет мировое потребление такой продукции увеличится на 19 млн тонн (15,8%) и составит около 139 млн тонн.

Учитывая глобальные тренды, Украина наращивает производство мяса птицы и приближается по его объему к ведущим странам мира. Так, за 7 месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями реализовано 809,6 тыс. тонн мяса, что на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сообщили в МинАПК.

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В ведомстве добавили, что Украина сегодня занимает 7 место по экспорту мяса бройлеров в рейтинге стран-экспортеров. Крупнейшими мировыми импортерами являются Япония, Мексика, ЕС, Ирак, Южная Африка, Саудовская Аравия, Куба, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола.

Ранее сообщалось, что в рейтинге ЕС по поставкам курятины Украина занимает третье место. Однако не все украинские производители имеют разрешение на ввоз своей продукции в европейские страны. Список разрешенных продуктов ограниченный и выглядит так:

Мясо птицы могут поставлять только птицефабрики "Мироновского хлебопродукта" (Наша Ряба), "УПГ Малиновка", "УПГ-Инвест", "Птицефабрика "Снятинська Нова", "Птицекомплекс Губин", "Комплекс Агромарс".

Мясные изделия ЕС принимает только от "Мироновского хлебопродукта" (бренд "Легко") и "Торгового дома Левада".

Мясные полуфабрикаты в ЕС может поставлять только одна компания "Мироновский хлебопродукт" (бренд "Легко").

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Новости Бизнеса, Курятина, Украина, Экспорт курятины.
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