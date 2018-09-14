День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Новости: Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Новости: Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
X

Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ

Петр Порошенко и Владимир Гройсман с представителями МВФ
14:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: В программе о первой миллиардной помощи от ЕС есть 18 условий, в условиях для второго транша - 12 условий.

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере одного млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 — для второго.

Об этом рассказал Президент Петр Порошенко после церемонии подписания соответствующего Кредитного соглашения и Меморандума о взаимопонимании, сообщает корреспондент.

"Действительно, (программа — ред.) связана с 18 реформами, с 18 условиями, шесть из которых нужны для выполнения первого транша и большинство из которых мы уже выполнили. Я надеюсь, что в ближайшее время первый транш поступит. Второй транш связан с 12 условиями", - отметил он.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что макрофинансовая помощь ЕС направлена на решение уязвимых экономических вопросов, а также на поддержку экономической стабилизации и роста Украины.

По его словам, эта программа усилит уверенность иностранных инвесторов.

В то же время Домбровскис отметил, что выделение средств ЕС также зависит от параллельного надлежащего внедрения программы МВФ.

Петр Порошенко также заявил, что рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время ратифицирует Кредитное соглашение и Меморандум о взаимопонимании о выделении Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро. И напомнил, что нынешняя программа макрофинансовой помощи ЕС Украине является уже четвертой, начиная с 2014 года.

Как сообщалось, Украина и ЕС в пятницу подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение ЕС с Нацбанком относительно программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1 млрд евро.

Меморандум о взаимопонимании определяет перечень мероприятий по реализации структурных реформ в управлении государственными финансами. Речь идет также о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, секторальные реформы, социальную политику и менеджмент в государственных компаниях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ЕС, макрофинансовая помощь, МВФ, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Начался сбор урожая сахарной свеклы Мининфраструктуры нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ Официальный курс валют на 13 сентября

Последние новости

ГПУ завела дело на детектива НАБУ за фальсификацию подозрения Демчине Полиция в Нидерландах нейтрализовала подростка с топором и пистолетом Директор Карпат покинул Украину
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости сегодня
15:33 Экс-соперник Кличко Чарр нацелился на бой с Джошуа
15:31 На пепелище лагеря Виктория нашли важное доказательство
15:30 Красота заброшенных деревень, о которых все забыли (Фото)
15:27 Турчинов торжественно представил штурмовой катер Кентавр
15:15 Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь