Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере одного млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 — для второго.

Об этом рассказал Президент Петр Порошенко после церемонии подписания соответствующего Кредитного соглашения и Меморандума о взаимопонимании, сообщает корреспондент.

"Действительно, (программа — ред.) связана с 18 реформами, с 18 условиями, шесть из которых нужны для выполнения первого транша и большинство из которых мы уже выполнили. Я надеюсь, что в ближайшее время первый транш поступит. Второй транш связан с 12 условиями", - отметил он.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что макрофинансовая помощь ЕС направлена на решение уязвимых экономических вопросов, а также на поддержку экономической стабилизации и роста Украины.

По его словам, эта программа усилит уверенность иностранных инвесторов.

В то же время Домбровскис отметил, что выделение средств ЕС также зависит от параллельного надлежащего внедрения программы МВФ.

Петр Порошенко также заявил, что рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время ратифицирует Кредитное соглашение и Меморандум о взаимопонимании о выделении Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро. И напомнил, что нынешняя программа макрофинансовой помощи ЕС Украине является уже четвертой, начиная с 2014 года.

Как сообщалось, Украина и ЕС в пятницу подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение ЕС с Нацбанком относительно программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1 млрд евро.

Меморандум о взаимопонимании определяет перечень мероприятий по реализации структурных реформ в управлении государственными финансами. Речь идет также о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, секторальные реформы, социальную политику и менеджмент в государственных компаниях.