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Дефицит внешней торговли Украины достиг $4 млрд

Экспорт
17:12 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль вырос на 43% до 4 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2018 года составил 4,064 млрд долл., что на 42,7% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 2,848 млрд долл.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины вырос на 12,7% - до 26,876 млрд долл., импорт – на 15,9%, до 30,940 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-июль 2017 года – 0,89), внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,7% – до 11,311 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 13,3%, до 12,872 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 5,7% – до 2,148 млрд долл., импорта товаров из РФ – вырос на 25%, до 4,439 млрд долл.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь-июль в 5,503 млрд долл., в том числе дефицит внешней торговли товарами – в 6,004 млрд долл.

По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.

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Новости Бизнеса, Госстат, Дефицит внешней торговли, ЕС, Торговля с ЕС, Украина.
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