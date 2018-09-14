Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений

Кабинет министров Украины одобрил и направил проект государственного бюджета на 2019 год в Верховную Раду.

Как передает корреспондент, после презентации проекта госбюджета, которую провел премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в пятницу, правительство приняло решение поддержать данный проект.

"Мы будем работать с комитетами и фракциями для того, чтобы бюджет был реалистичным. Нельзя раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами. В противном случае, это может привести к кризисам", - отметил В.Гройсман.

Прогноз роста ВВП на 3%, инфляции - 7,4%

Кабинет министров Украины предлагает проект государственного бюджета на 2019 год, основываясь на прогнозе роста экономики в будущем году на 3%.

"На 2019 год мы планируем, что ожидаемый показатель все-таки остается 3%-м. В то же время мы допускаем, что ВВП Украины будет расти", - сказал премьер Владимир Гройсман во время внеочередного заседания правительства в пятницу.

В то же время он добавил, Кабинет министров нацелен в среднесрочной перспективе выйти на 5-7%-ный рост экономики.

Говоря о прогнозе инфляции, глава правительства сообщил, что в документе заложены ожидания роста цен потребителей на 7,4%.

"Иначе говоря, наши доходы буду стабильными, а цены, если и будут расти, то не такими темпами, как в предыдущие годы… Наша экономическая и финансовая политика позволяет нам получить инфляцию ниже 8%, если быть точным – 7,4%", - сказал он.

Увеличение расходов на образование

В ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год В.Гройсман сообщил, что общие расходы на образование составят 242,1 млрд грн.

Кроме того, премьер добавил, что в следующем году сохранится 1 млрд грн расходов на модернизацию начального образования.

Увеличение расходов на социальные вопросы

В ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год В.Гройсман сообщил, что общие расходы на "социалку" составят 301,8 млрд грн.

"Как бы ни менялась цена газа в Украине, мы все сделаем, чтобы поддержать тех, кто в этом будет нуждаться. Мы покроем все субсидии, кому это будет нужно", - подчеркнул премьер.

Увеличение расходов на культуру

В ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год В.Гройсман сообщил, что 1 млрд грн будет предусмотрен на развитие украинского кинематографа.

Кроме того, 0,5 млрд грн планируется предусмотреть на общий бюджет в сфере культуры.

В бюджете на 2019 год снизится долговая нагрузка

Проект государственного бюджета на 2019 года предполагает снижение соотношения совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 52,2%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша стратегия, которая заложена в этот бюджет – то снижение уровня госдолга к ВВП… На 2019 год мы планируем, что он будет 52,2%, и в 2020 году – 49%", - сказал он, представляя документ на внеочередном заседании Кабинета министров в Киеве в пятницу.

О вторичной медицинской помощи

Вторичная медицинская помощь, в том числе консультации специалистов, анализы и исследования, если они будут оказываться по направлению семейного врача, с 2019 года будет безоплатной.

"С 1 января 2019 года всем, кто пойдет на вторичный уровень по направлению семейного врача, заплатим", - сказал он на внеочередном заседании правительства в Киеве в пятницу.

В.Гройсман уточнил, что на эти цели в проекте госбюджета на 2019 год заложено 2 млрд грн.

О проекте по реформированию экстренной медпомощи

Правительство планирует в 2019 году запустить пилотный проект по реформированию системы экстренной медицинской помощи в пяти-шести областях.

По словам Владимира Гройсмана, этот пилотный проект будет финансироваться совместно с местными бюджетами, при этом из госбюджета будет выделено 1 млрд грн, еще 1 млрд грн поступит из местных бюджетов.

Проектом предусматривается, в том числе, повышение заработной платы работникам экстренной медпомощи.

О минимальной зарплате

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение минимальной заработной платы до 4173 грн с 1 января.

"Вырастет минимальная заработная плата. Она сегодня составляет 3723 грн. Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению, которое мы подаем в парламент, - 4173 грн. Это тот показатель, который является реалистичным и положен в основу", - сказал Владимир Гройсман.

О программах по энергоэффективности

Правительство предлагает в государственном бюджете на 2019 год направить на программы по энергоэффективности 2 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации проекта госбюджета.

"1,6 млрд грн на Фонд энергоэффективности и 0,4 млрд грн на «теплые кредиты». При этом мы будем еще балансировать данные цифры в зависимости от того, когда начнет работу Фонд энергоэффективности", - сказал премьер.

Об уменьшении государственного долга

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает уменьшение государственного долга до 52,2% ВВП.

"Наша стратегия, заложена в этот бюджет - это уменьшение государственного долга по отношению к ВВП. Это означает, что все меньше будем должны внешнему миру и больше денег будет освобождаться, которые мы будем направлять на новое качество образования, здравоохранения, дополнительное обеспечение украинского войска и выполнение нашего социального контракта с обществом - доходы людей должны расти, а инфляция должна быть умеренной. В 2014 госдолг достигал 80% ВВП... На 2019 год мы предусматриваем, что он составит 52,2% и меньше 50% в 2020 году. Это абсолютно реалистично", - сказал Гройсман.

О росте доходов бюджета в 2019 году

Кабмин предусматривает рост доходов сводного бюджета на 130 млрд грн - до 1,292 трлн грн.

"Увеличение доходов сводного бюджета - на 130 млрд грн, экономика растет, и бюджет тоже растет. И в целом сводный бюджет, в том числе, с местными бюджетами, будет равен 1292,7 млрд грн", - сказал Гройсман.

О возмещении стоимости сельхозтехники

Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планирует направить 1,38 млрд грн на возмещение 25% стоимости сельхозтехники.

"Мы обеспечим 1 млрд 380 млн на компенсацию 25% стоимости сельхозтехники. То, что произведено в Украине, поддерживается государством", - сказал Гройсман.

Кроме того, по словам премьера, 1 млрд грн будет выделен на поддержку фермерских хозяйств.

Также, согласно проекту госбюджета, 4 млрд грн будет направлено на дотации для поддержки животноводства.

Кроме того, еще 400 млн грн будет направлено на поддержку садоводства, говорится в проекте бюджета на следующий год.

Всего в бюджете на 2019 год правительство планирует увеличить расходы на аграрную отрасль до 6,9 млрд грн.

О начале монетизации субсидий и перерасчете субсидий

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий, а также проведение перерасчета пенсий.

"Безусловно, мы начнем монетизацию субсидий и проведем осовременивание пенсий. Я помню о том, что говорят украинские граждане, что те, кто много работал и получал маленькие зарплаты, они получили маленький пересчет пенсий. Я об этом знаю, и мы каждый день думаем о том, как найти дополнительные деньги, чтобы сделать этот перерасчет", - сказал он.

По словам главы правительства, автоматический перерасчет пенсий произойдет с 1 марта 2019 года.

Также Гройсман заверил, что какой бы ни стала цена на газ для населения, Кабмин сделает всё, чтобы украинцы, получающие субсидии, этого увеличения не почувствовали.

Об увеличении расходов на оборону

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону на 31,5 млрд грн.

В ходе презентации проекта госбюджета на 2019 год В.Гройсман сообщил, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

В частности, на развитие и модернизацию военной техники – 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн) и общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).