Истечение договора с Украиной создает риск прекращения экспорта газа из РФ в ЕС

Экспорт газа из РФ может оказаться в зоне риска, предупреждает Банк России в традиционном докладе о денежно-кредитной политике.

Во втором квартале 2018 г экспорт газа рос высокими темпами (+10%), напоминает ЦБ. Расширение поставок "обеспечивалось полностью за счет Европы на фоне увеличения потребления и снижения добычи в ЕС в январе-мае 2018 года", отмечается в докладе.

"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 г. поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом "Северный поток - 2", создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", - сказано в документе.

"Газпром" в 2018 году бьет рекорды экспорта в Европу, причем рост поставок фиксировался не только в холодные месяцы. По итогам года экспорт в дальнее зарубежье может выйти за пределы годовых контрактных количеств (205,3 млрд куб. м)", говорил в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Достижение максимального уровня годовых контрактных количеств по всем экспортным контрактам суммарно - это, без сомнения, новая система координат ", - сказал глава "Газпрома".

"Думаю, что рубежным периодом можно назвать рубеж между 2019 и 2020 годом. 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года. Именно на этот период у нас с вами приходится окончание срока действия контракта на поставку газа в Украину, заканчивается контракт на транзит через территорию Украины (...) В марте 2020 года заканчивается газотранспортное соглашение по "Ямал-Европа" (польский участок). Плановые цифры ввода "Северного потока-2" - конец 2019 года, ввод в эксплуатацию первой и второй нитки "Турецкого потока" - конец 2019 года, начало поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - 20 декабря 2019 года. Я думаю, что можно согласиться, что это рубежный период", - отметил А.Миллер.

США угрожают санкциями участникам "Северного потока-2", считая его вредным для конкуренции на европейском энергетическом рынке и потенциальным политическим "оружием". Возможность санкционного давления на проект строительства газопровода подтвердил на этой неделе в ходе визита в Москву глава Минэнерго США Рик Перри. Россия отрицает политическую составляющую в проекте, называя его исключительно коммерческим и выгодным для европейских потребителей, обвиняя, в свою очередь, Вашингтон в использовании санкционного механизма в бизнес-целях - для продвижения СПГ из США на рынок Европы.