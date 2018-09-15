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Глава Минфина: размер дефицита в проекте бюджета от 2,26 до 2,3% ВВП

Оксана Макарова
10:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Руководитель Минфина Оксана Макарова отметила, что проект госбюджета-2019 предполагает дефицит до 2,3% ВВП.

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, предполагает дефицит 2,26% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Размер дефицита – 2,26% ВВП, если грубо – то до 2,3% ВВП", – сказала она в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

О.Маркарова уточнила, что поступления от приватизации в проекте запланированы в объеме 17 млрд грн.

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"Что касается заимствований, то предполагаются как заимствования от международных наших партнеров, так и рыночные заимствования", – добавила руководитель Минфина¸ не уточнив конкретных показателей.

Как сообщалось, правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1 трлн 8,3 млрд грн и расходами 1 млрд 94 млрд грн.

Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн, однако за январь-июль приватизация принесла всего 49,9 млн грн при плане на этот период в 4,6 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госбюджет-2019, Дефицит ВВП, Оксана Макарова, Украина.
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