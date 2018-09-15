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Санкции Совета ЕС против России сегодня вступили в действие

Санкции РФ
10:19 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Решение Совета ЕС о продлении персональных санкций против РФ вступило в силу.

15 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о продлении персональных санкций против россиян и сепаратистов в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Санкции продлены на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года.

Официально решение было обнародовано 13 сентября, на следующий день его опубликовали в Официальном журнале ЕС, а вступило в силу оно на следующий день после публикации, то есть сегодня.

Санкции предусматривают замораживание активов и ограничения передвижения для 155 человек и 44 юридических лиц.

"Оценка ситуации не дает оснований для изменения режима санкций. Соответствующая информация и объяснения причин перечня этих лиц и организаций были обновлены, как это необходимо", - говорится в решении Совета ЕС.

Напомним, 31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но две были отклонены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией.

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Новости Бизнеса, Донбасс, Крым, Санкции РФ, Совет ЕС, Украина.
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