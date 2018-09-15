Украина выполнила большинство условий макрофинансового транша ЕС

Украина выполнила большинство условий для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза (MFA) на EUR500 млн, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"На сегодняшний день большинство условий по первому траншу уже выполнены. Некоторые - в процессе выполнения на финальной стадии. Поэтому, думаю, получение первого транша является достаточно реалистичным", - сказала она в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Вопрос – в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для макрофина. Мы над этим тоже работаем. Как только там будет, я надеюсь, позитивное решение, мы тогда сможем уже выходить (на получение MFA)", - добавила О.Маркарова.

Комментируя конкретные условия для получения первого транша MFA, она сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций.

"После того, как утвердили изменения в Налоговый кодекс, которые дают возможности Минфину давать такие консультации, мы не достаточно активно использовали этот инструмент. Это мой персональный приоритет", - отметила О.Маркарова.

Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций - обеспечить равную и одинаковую трактовку, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент.

Отвечая на вопрос о выполнении требования об обеспечении эффективной проверки информации о бенефициарах в госреестре, О.Маркарова сообщила, что эта норма уже также практически выполнена, как она прописана.

"Это вопрос изменения нормативных актов. Уже есть четкое понимание, что надо изменить в нормативной базе, чтобы сделать это возможным. Думаю, это условие мы тоже выполним", - сказала и.о.министра, уточнив, что необходимость в законодательных изменениях отсутствует.

В то же время она отметила, что, в целом, проверка бенефициаров - это очень сложная тема. О.Маркарова отметила, что нет ни одной страны, которая может показать, как это работает, в частности, это новый опыт и для европейских партнеров Украины.

И.о. министра также сказала, что в проект госбюджета-2019 заложены все необходимые средства для работы Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, Украина и ЕС 14 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставления MFA IV на EUR1 млрд, которое предполагает выделение двух траншей по EUR500 млн. Предоставление этих средств сопряжено с выполнением ряда условий.

Для получения I транша MFA Украина, в частности, должна провести обновление модуля проверки электронных деклараций, чтобы обеспечить их логический и арифметический контроль и установить автоматический обмен данными между модулем проверки и соответствующими госреестрами.

В части требований по бенефициарам говорится о необходимости внести изменения в процесс регистрации компании, с тем чтобы при обращении к реестру юрлицо указало дополнительную информацию о бенефициарной собственности, в частности: тип бенефициарной собственности; долю в процентах интереса каждого бенефициарного собственника; описание структуры собственности и разрешенное случаев, когда бенефициар не может быть указан.

Помимо того среди условий завершение формирование наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с независимыми членами и объявление отбора таких набсоветов еще минимум для трех других больших госкомпаний с привлечением профессиональных компаний по отбору персонала, а также выставление на продажу как минимум 200 объектов малой приватизации.