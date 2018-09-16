"Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины

Убытки Украины от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" могут составить 3 млрд долларов в год.

Об этом 15 сентября заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время выступления на форуме, пишет "Экономическая правда".

"Северный поток-2" – гораздо более широкая проблема, чем просто газовый вопрос. Он касается безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания", - сказал Коболев.

"Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег "Нафтогаза" Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза", - подчеркнул председатель НАК.

По его словам, сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год за счет транзита.

"Если "Северный поток-2" сейчас запустится, то через 2 года проект может быть завершен. Как только это произойдет, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет", - сказал Коболев.

Он отметил, что в таком случае часть транзита перейдет на "Турецкий поток", все остальное - на "Северный поток-2". "Для нас это будет огромная потеря - 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", - подытожил руководитель "Нафтогаза".

В конце июля компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США планируется завершить к концу 2019 года.