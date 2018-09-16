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Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций

Ветряная электростанция
15:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Украину привлекаются так называемые "зеленые" инвестиции, необходимые для развития возобновляемой энергетики, за три года получено более 1 млрд. евро.

Украина в течение трех лет привлекла более 1,1 млрд евро "зеленых" инвестиций. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук во время дискуссии на "Energycruise '18: EnergyInvestNight", передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

"В Украине работает рынок возобновляемой энергетики. Дополнительное подтверждение этому - это более 1,1 млрд евро "зеленых" инвестиций, привлеченных за последние три года", - отметил чиновник. По его словам, в эту сферу начали заходить новые инвесторы, в частности, из Норвегии, Турции, Китая. Кроме того, отметил С. Савчук, Украина начала внедрять систему аукционов. В этом контексте он подчеркнул, что есть намерения Украины перейти на аукционы также поддерживают авторитетные международные организации: IRENA и ЕБРР.

Председатель Госэнергоэффективности также рассказал, что основной концепцией аукционов предусмотрено их внедрение с 2020 года с 20-летним сроком поддержки для: СЭС ≥10 МВт и ВЭС ≥20 МВт. С. Савчук считает, что важным является установление квот по региональному принципу, учитывая технические возможности и ресурсы регионов. А также, по его мнению, нужно провести несколько пилотных аукционов строительства СЭС и ВЭС не только в Зоне отчуждения, но и в других регионах.

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Новости Бизнеса, Госэнергоэффективность, Инвестиции, Украина, Экология, Энергетика.
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