Порошенко: Украина привлекла крупные инвестиции в экономику

Мощные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю привлекла наша страна за последние недели.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebоok.

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H & M и IKEA", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.

Как сообщалось, в сентябре саудовская инвестиционная компания SALIC приобрела большой украинский агрохолдинг "Мрия", заключив таким образом крупнейший контракт в сельскохозяйственном секторе за всю историю независимости.

Также в сентябре стартовал крупный инвестиционный проект по развитию возобновляемой энергетики на юге Украины, в который норвежцы вложили почти полмиллиарда долларов.

Компания IKEA откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Украина станет одним из первых рынков, вместе с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем, на которых ИКЕА откроет магазин в новом формате. Это будет магазин IKEA меньше площади и расположенный в центральной части города с возможностью заказа товаров через интернет.