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Правительство предлагает увеличить расходы госбюджета на оборону

Военные ВСУ
15:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Кабмин предлагает в 2019г увеличить расходы госбюджета на развитие вооружений по линии Минобороны на 4%.

 Правительство Украины предлагает направить в 2019 году из госбюджета на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году.

Данные параметры госфинансирования закреплены в проекте основного финансового закона страны на 2019 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, на развитие, закупку и модернизацию ВВТ по линии Минобороны из общего фонда госбюджета планируется выделить 16 млрд 952 млн грн, и 17 млн 372 тыс. - из специального.

Предусмотренный проектом закона общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 101,44 млрд грн, что на 17,93% больше, чем в 2018 году. В общем объеме расходов военного ведомства 80,48%, или 81,64 млрд грн, планируется направить на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку кадров.

Доля расходов на развитие ВВТ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,7%, тогда как в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.

В 2018 году госфинансирование потребностей Украины на развитие и закупку ВВТ по линии Министерства обороны предусмотрено в размере 16,36 млрд грн, общий объем госфинансирования Минобороны в 2018 году, согласно бюджету, оценивается в 86 млрд 0,17 млн грн.

Как сообщалось, 6 сентября СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны в целом будет направлено более 5% ВВП. Абсолютные показатели утвержденного СНБО оборонного бюджета не обнародовались. Согласно обнародованным в конце августа по итогам специального совещания в СНБО прогнозным оценкам, объем оборонного бюджета Украины на 2019 год составит порядка 200 млрд грн.

Среди озвученных приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.

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Новости Бизнеса, Боевики, ВСУ, Кабмин, Правительство, СНБО.
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