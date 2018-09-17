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В Украине выросло сельхозпроизводство

Сельскохозяйственная продукция
19:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе текущего года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 3,9%, а хозяйства населения – на 0,3%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Производство растениеводческой продукции за первые восемь месяцев этого года выросло на 3,2% по сравнению с январем-августом прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 4,8%, а в хозяйствах населения - 1,8%.

В то же время производство животноводческой продукции за январь-август сократилось на 0,1%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,3%, а в хозяйствах населения сократился на 3,2%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Производство сельскохозяйственной продукции, Сельскохозяйственная продукция, Сельхозпроизводство.
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