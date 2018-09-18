День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Новости: Согласно проекту госбюджета-2019 расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%
Проект госбюджета 2019: расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%
Новости: "Брайтон" избежал поражения в игре с "Саутгемптоном", проигрывая - 0:2
"Брайтон" избежал поражения в игре с "Саутгемптоном", проигрывая - 0:2
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
X

Согласно проекту госбюджета-2019 расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%

Бюджет Украины на 2019 год
00:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение на 27,4 млрд грн (18%) расходов на Министерство социальной политики.

Согласно законопроекту о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года, на 2019 год предусматривается выделение на Минсоцполитики 179 млрд 645 млн грн (2018 год – 152 млрд 285 млн грн).

В частности, на руководство и управление в сфере социальной политики предлагается выделить 173,6 млн грн, на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальную помощь лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной – 1,3 млрд грн, на выплату социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений – 680,5 млн грн, на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 2 млрд грн, на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 3 млрд грн, на модернизацию системы социальной поддержки населения – 560 млн грн.

Также предполагается выделение 615 млн грн Государственной службе по труду, на Госслужбу Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции – 161,2 млн грн, на Пенсионный фонд Украины - 166,5 млрд грн, на Фонд социальной защиты инвалидов – 1,7 млрд грн.

Среди прочего, предлагается выделить 2,2 млрд на субвенции местным бюджетам по программам социальной поддержки разных групп населения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госбюджет, Минсоцполитики, Новости Украины, Проект госбюджета-2019, Украина, Экономика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Госбюджет 2019: в Раде зарегистрирован проект закона "Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины Украина выполнила большинство условий макрофинансового транша ЕС

Последние новости

Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Усик - Беллью Потап поздравил свою дочь Наталью с днем рождения Завтра станет известна причина отравления детей в Днепре
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
03 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
06 Бывший футболист Динамо признан лучшим игроком 8-го тура УПЛ
Новости сегодня
00:36 Водитель-лихач умудрился перевернуться на идеально ровной трассе (Видео)
00:12 Вы будете очень смеяться: курьезные ситуации с людьми, помешанными на гаджетах
00:09 Усик сравнил Анатолия Ломаченко с Лобановским
00:00 Из гадкого утенка в лебедя: эти люди настолько похудели, что их невозможно узнать (Фото)
23:41 Саркастические и острые демотиваторы для ценителей дерзкого юмора
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Ученые рассказали, как активизировать память
Ученые рассказали, как активизировать память
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь