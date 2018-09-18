Согласно проекту госбюджета-2019 расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%

Согласно законопроекту о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года, на 2019 год предусматривается выделение на Минсоцполитики 179 млрд 645 млн грн (2018 год – 152 млрд 285 млн грн).

В частности, на руководство и управление в сфере социальной политики предлагается выделить 173,6 млн грн, на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальную помощь лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной – 1,3 млрд грн, на выплату социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений – 680,5 млн грн, на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 2 млрд грн, на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 3 млрд грн, на модернизацию системы социальной поддержки населения – 560 млн грн.

Также предполагается выделение 615 млн грн Государственной службе по труду, на Госслужбу Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции – 161,2 млн грн, на Пенсионный фонд Украины - 166,5 млрд грн, на Фонд социальной защиты инвалидов – 1,7 млрд грн.

Среди прочего, предлагается выделить 2,2 млрд на субвенции местным бюджетам по программам социальной поддержки разных групп населения.