Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 сентября 2018 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 11 сентября по 18 сентября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 12.21 грн. На этой неделе цена - 12.22 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 13.10 грн. На этой неделе цена 13.10 грн.

Цена на белый хлеб была 12.10. На этой неделе цена - 12.12 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 8.56 грн. Цена на этой неделе - 8. 56 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного спали:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 24. 93 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.92 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 29.98 грн. На этой неделе цена - 29.95 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 28.25 грн. Цена на этой неделе 28.24 грн.

Цена за килограмм творога была 99.33 грн. На этой неделе цена - 99.32 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 152.25 грн. Цена на этой неделе - 152.27 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 120.57 грн. Новая цена - 120,60 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 112.10 грн. На этой неделе цена - 112.15 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного выросли:

Цена за 1 килограмм гречки была - 20.98 грн. Новая цена - 21.00 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 25.82 грн. На этой неделе цена - 25.82 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 14.15 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14.15 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 19.30 грн. Новая цена - 19.32 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров упала:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22.47 грн. Цена на этой неделе - 22.45 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 26.95 грн. На этой неделе цена - 26.95 грн.

За соль (1 кг) требовали - 9.50 грн. На этой неделе - 9.48 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 18.20 грн. На этой неделе цена - 18.20 грн.