Минагропрод подтвердил прогноз урожая зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия подтвердило прогноз урожая зерновых в Украине в 2018 году на уровне 63,1 млн тонн, из которых 24 млн тонн будет составлять пшеница, сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"По совокупности факторов валовой сбор зерна в Украине будет больше, чем в прошлом году. Мы озвучивали прогноз 63 млн тонн зерновых. Я думаю, что этот прогноз можно по состоянию на сейчас подтвердить", - сказал Мартынюк.

Он отметил, что более 24 млн тонн из этого объема приходится на пшеницу. По его словам, несмотря на панические прогнозы, соотношение продовольственная/непродовольственная пшеница зафиксировано на уровне 60/40.

Также Мартынюк отметил, что, несмотря на высокий потенциал экспорта пшеницы, в этом году был подписан меморандум, в котором экспортные возможности Украины зафиксированы на уровне 8 млн тонн продовольственной и 8 млн тонн фуражной пшеницы.

"Это обеспечит правильный баланс между внутренним потреблением и экспортом, хотя потенциал нашего экспорта я оценил как десять плюс. То есть, экспортируем мы столько, чтобы обеспечить и внутренние потребности", - сказал Мартынюк.

Что касается осенней посевной, то, по словам замминистра, украинские аграрии полностью обеспечены по всем позициям, кроме удобрений. Он сообщил, что обеспеченность украинских аграриев удобрениями составляет 73%, но при этом продолжается наращивание складских запасов.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ранее прогнозировало, что производство зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составит 63,1 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

В августе Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с участниками зернового рынка определили ожидаемый объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на уровне 16 млн тонн, подписав соответствующий Меморандум о взаимопонимании между министерством и игроками рынка.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.