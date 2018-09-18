Украина установила рекорд по экспорту чугуна

В августе Украина экспортировала рекордный объем чугуна с начала года, передает УНН со ссылкой на "Держзовнишинформ".

"Положительную динамику демонстрирует экспорт чугуна (по результатам 8 месяцев 2018 года, — ред.), который вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 112,8 тыс. тонн. Основные рынки сбыта украинского чугуна — США, Италия и Турция. В августе было экспортировано 344,9 тыс. тонн чугуна на сумму 128,6 млн долларов, что является наибольшим показателем с начала года, как по объемам экспорта, так и по валютной выручке. В июле эти показатели были почти вдвое ниже", — сообщили в "Держзовнишинформе".

В целом, объемы экспорта сырьевых материалов для металлургии по итогам января-августа текущего года выросли на 31% по сравнению аналогичным периодом 2017 года и составили 3,04 млн тонн. Поступления от экспорта составили 1534,4 млн долларов (плюс 25,2% к показателю января-августа прошлого года).

Кроме того, аналитики отметили, что в августе были самые большие с начала года показатели импорта по следующим группам товаров: сортовой прокат — 73,9 тыс. тонн, плоский прокат с покрытием — 49,5 тыс. тонн, трубы бесшовные — 9,9 тыс. тонн, ферросплавы — 7,3 тыс. тонн, различные виды крепления — 5,7 тыс. тонн и проволоки — 2,3 тыс. тонн.