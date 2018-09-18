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В Украине сократилось производство молока

Молоко
15:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украина за 8 мес. сократила производство молока на 2%, мяса увеличила на 0,1%, яиц – на 3%.

Производство молока в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения ООС) в январе-августе 2018 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,998 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), производство яиц за восемь месяцев возросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11,069 млрд шт.

Производство мяса (в живом весе) в январе-августе выросло на 0,1% - до 2,015 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн, мяса (в живом весе) – на 0,4%, до 3,259 млн тонн. Производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% - до 15,578 млрд шт.

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Новости Бизнеса, Госстат, Молоко, Производство молока, Производство молока в Украине, Производство яиц.
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