Валовый внешний долг Украины сократился

Валовый внешний долг Украины в течение второго квартала 2018 года сократился на $1,4 млрд, или 1,2% – до $113,8 млрд, что составляет примерно 93,6% ВВП.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), исходя из своих предварительных оценок ВВП.

В то же время он указывает, что объем краткосрочного внешнего долга за второй квартал 2018 года возрос на $0,4 млрд и на 30 июня 2018 составил $47,4. В том числе обязательства госсектора (правительства и центрального банка) на следующие 12 месяцев выросли на $0,7 млрд – до $3,9 млрд в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на $1,0 млрд).

Согласно данным регулятора, краткосрочные обязательства банковского сектора за второй квартал уменьшились на $0,4 млрд - до $2,5 млрд, а общие обязательства реального сектора, которые должны быть погашены течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменным долгом), практически не изменились и составляли $41,0 млрд.