В Украине планируют поднять акцизы на алкоголь

В украинском парламенте зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс относительно ставок некоторых налогов. Законопроект №9085 направил в Раду Кабмин, передает УНН со ссылкой на портал ВРУ.

"В зависимости от сферы применения налогов, ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2018 году увеличены на 9 процентов", — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что целью документа является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

Как сообщалось, из-за постоянного роста акцизных ставок на алкоголь, в Украине сокращается производство легальной продукции.

Так, по словам эксперта Ольги Ивушкиной, объемы производства качественной водки по итогам 2017 году упали на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года — уже на 17%.

Рост алкогольных акцизов в Украине происходит в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

При этом, как заявил ранее экономист Александр Охрименко, европейские акцизы в Украине способствуют росту доли контрафакта и контрабанды на рынке алкоголя.