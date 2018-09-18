Запасы угля в Украине превысили прошлогодние

Уровень запасов угля в Украине на сегодня выше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Зато Украина отстает с темпаним накопления мазута и газа, передает УНН со ссылкой на данные Минэнерго.

По состоянию на 18 сентября на складах предприятий Минэнергоугля накоплено 1 млн 976,9 тыс. тонн угля, что на 337,2 тыс. тонн или на 20,6% больше показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

В то же время запасы мазута и газа являются меньшими, чем на соответствующую дату прошлого года.

Так, запасы мазута составляют 38,3 тыс. тонн, что на 50,4 тыс. тонн или 56,8% меньше, чем в прошлом году.

Запасы газа составляют 15,4 млрд куб. м по состоянию на 17 сентября, что на 0,2 млрд куб. м или на 1,3% меньше уровня прошлого года на соответствующую дату.