В Минфине утверждают, что Госбюджет-2018 будет выполнен

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена в выполнении государственного бюджета в 2018 году и удержании его дефицита в пределах 2,6% ВВП.

"Бюджет будет выполнен, и дефицит у нас останется в рамках 2,6% (ВВП) – это я точно могу гарантировать", – сказала она журналистам.

И.о. министр назвала этот бюджет "напряженным", напомнив, что парламент в процессе принятия увеличил его показатели. В то же время она подчеркнула, что контроль правительства за выполнением бюджета достаточно действенный, в том числе и с точки зрения мониторинга и контроля над эффективностью использования средств.

О.Маркарова отметила, что 2019 год ставит перед Украиной большие вызовы с точки зрения бюджета, так как в предыдущие два года благодаря реструктуризации выплаты по госдолгу были ниже.

Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн.

Правительство на прошлой неделе внесло в Верховную Раду проект госбюджета-2019 с доходами 1 трлн 8,3 млрд грн (+9,9%), расходами – 1 трлн 94 млрд грн (+10,3%) и предельным размером дефицита 89,99 млрд грн (+11,7%), что соответствует уровню до 2,3% ВВП.