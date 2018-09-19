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В Раде рассмотрят корректировку формулы "Роттердам+"

Уголь
13:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Рада рассмотрит на текущей сессии законопроект о корректировке формулы "Роттердам+".

Верховная Рада включила в повестку текущей сессии законопроект №8626 о корректировке формулы "Роттердам+", сообщается на сайте парламента.

Авторы документа предлагают законодательно закрепить формулу, согласно которой максимальная цена угля при расчете оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию принимается на уровне цены в Роттердаме, умноженной на уменьшающий коэффициент 0,9 ("дисконт на содержание серы"). Формула также учитывает только стоимость транспортировки угля по Украине железнодорожным транспортом без доставки морским транспортом с Роттердама.

Кроме того, законопроект предполагает повышение ренты за добычу угля с 0,75-1,5% (в зависимости от типа) до 5%. При этом для дотационных шахт в период до 2025 года предлагается применять сниженную ренту 0,05%.

Коллектив авторов законопроекта включает 14 депутатов, в т.ч. секретаря комитета Рады по ТЭК Викторию Войцицкую.

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Новости Бизнеса, Верховная Рада, Законопроект, Корректировки, Роттердам.
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