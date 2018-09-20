Кличко выступит на Форуме по вопросам внешней торговли в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли в Германии, сообщила пресс-служба Кличко.

"Мэр Киева Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, который состоится 20 сентября в немецком городе Аахен", – сказано в сообщении на странице мэра Киева в Фейсбук в среду.

В информации также сообщается, что крупнейшее мероприятие в области внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, что в этом году соберется в десятый раз, посетят около 1000 участников. Среди них будут представители более 50 промышленно-торговых палат Германии, ведущих немецких компаний, осуществляющих внешне-торговую деятельность, а также эксперты.

"В этом году темой форума является "Мировая торговля в условиях глобальных изменений". Состоятся панельные дискуссии и семинары "Таможня 4.0", "Quo Vadis, бизнес Китая?","Brexit: обратный отсчет" и другие", – сказано в сообщении.