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Кличко выступит на Форуме по вопросам внешней торговли в Германии

Виталий Кличко
02:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли земли Северная Рейн-Вестфалия, который состоится 20 сентября в немецком городе Аахен.

Мэр Киева Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли в Германии, сообщила пресс-служба Кличко.

"Мэр Киева Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, который состоится 20 сентября в немецком городе Аахен", – сказано в сообщении на странице мэра Киева в Фейсбук в среду.

В информации также сообщается, что крупнейшее мероприятие в области внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, что в этом году соберется в десятый раз, посетят около 1000 участников. Среди них будут представители более 50 промышленно-торговых палат Германии, ведущих немецких компаний, осуществляющих внешне-торговую деятельность, а также эксперты.

"В этом году темой форума является "Мировая торговля в условиях глобальных изменений". Состоятся панельные дискуссии и семинары "Таможня 4.0", "Quo Vadis, бизнес Китая?","Brexit: обратный отсчет" и другие", – сказано в сообщении.

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Новости Бизнеса, Виталий Кличко, Германия, Мэр Киева, Форум по вопросам внешней торговли.
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