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В Украине вступил в действие закон о дерегуляции рынка сахара

Сахар
11:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: В Украине с 20 сентября отменена норма о государственном регулировании производства и реализации сахара, которая действовала с 1999 года.

Закон № 2518-VIII О признании утратившим силу Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" вступил в силу. Об этом сообщает УНН с ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Как указано на сайте ВРУ, закон вступает в силу сегодня, 20 сентября. В тексте закона говорится, что государственное регулирование производства и реализации сахара действовало с 1999 года. Сейчас эта норма отменена.

Начался сбор урожая сахарной свеклы

Закон был принят 4 сентября, до 4 октября Кабинет министров привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, а также обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом. Напомним, 4 сентября 2018 Верховная Рада отменила государственное регулирование сахарной отрасли. За соответствующий законопроект проголосовали 263 народных депутата.

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Новости Бизнеса, Государственное регулирование, Норма, Отмена, Производство, Реализация, Сахар, Украина.
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