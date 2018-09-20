Цены на нефть падают после призывов Трампа

Нефть в ходе торгов в четверг перешла от роста к падению после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - написал он в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите президента.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 кв подешевел на $0,39 (0,49%) - до $79,01 за баррель. Ранее Brent поднималась на 0,5%.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,09 (0,13%) - до $71,21 за баррель. Торги октябрьским контрактом завершатся в четверг, более активный ноябрьский фьючерс опустился на 0,01%, до $70,76 за баррель.

В эти выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана. По словам Б.Зангане, некоторые страны ОПЕК пытаются улестить США.

"Я заблокирую любое решение ОПЕК, которое создает хотя бы малейшую угрозу для Ирана", - сказал министр. Вместе с тем он не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты.