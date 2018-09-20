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Смартфон заменит кассовый аппарат: в Минфине одобрили концепцию проекта

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17:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: www.facebook.com/sberbankkz

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины и рабочая группа одобрили концепцию внедрения современных технологий в сфере РРО.

Рабочая группа при Минфине одобрила концепцию о введении современных технологий в сфере РРО, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

"Участники Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации инновационных технологических решений в сфере РРО одобрили Концепцию по внедрению новейших моделей программных или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций (РРО), и перечень документов, которые необходимо будет подать желающим, чтобы принять участие в экспериментальном проекте", — говорится в сообщении.

Как добавили в Минфине, для внедрения новых подходов в сфере РРО разработана эффективная модель взаимодействия участников процесса в рамках имплементации эксперимента. Она определяет общие принципы взаимодействия потребителя, предприятия, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Минфин своим приказом утвердит перечень документов, которые производители (поставщики) новейших моделей комплексов должны будут подать для участия в экспериментальном проекте", — отметили в министерстве.

Напомним, в 2019 году на погашение и обслуживание долгов Украины необходимо направить около 417 миллиардов гривень. С точки зрения выплат по внутренним и внешним долгам заявлена "действительно беспрецедентная цифра". Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабмин предусматривает в 2019 году рост доходов сводного бюджета на 130 миллиардов гривень - до 1,292 триллиона гривень.

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Новости Бизнеса, Внедрение современных технологий, Концепция, Минфин, Сфера РРО.
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