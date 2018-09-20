В Украине растет оборот розничной торговли

За 8 месяцев текущего года оборот розничной торговли вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, по данным Госстата, в январе-августе 2018 года физический объем оборота розничной торговли относительно января-августа 2017 года вырос на 5,4%.

В августе этого года против августа 2017 года физический объем оборота розничной торговли вырос на 7,5%, а по сравнению с июлем 2018 года — на 5,7%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли с начала года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10,0%) областях.

Как сообщалось ранее, за семь месяцев текущего года объемы торговли между Украиной и ЕС выросли почти на 16%.