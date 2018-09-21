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В МВФ сделали заявление о работе миссии в Украине

МВФ - Украина
10:04 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи со стороны Фонда все еще продолжаются.

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сделал заявление о работе миссии в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине.

"В течение двух последних недель миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются", - сказал он.

В четверг глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве.

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"У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве 6 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.

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Новости Бизнеса, Джерри Райс, Йоста Люнгман, МВФ, Транш, Украина.
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