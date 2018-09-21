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Рева: Требования выписывать лиц, не проживающих по месту регистрации, нет

Заявление на получение субсидии
13:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации для получения субсидии ненужно.

Новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение", - сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По словам народного депутата Сергея Мищенко (внефракционный), для оформления субсидий "люди сейчас массово выписывают детей, внуков", которые живут в других городах.

Как сообщалось, в апреле-2018 Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий. В частности, субсидиями не смогут воспользоваться те граждане, которые скрывают свое состояние или имеют теневую занятость. В Госстате сообщили, что в течение 8 месяцев этого года количество семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн. Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 3 млрд 239,6 млн грн.

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Выписка лиц, Место регистрации, Получение субсидии.
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