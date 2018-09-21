Трамп призывает снизить цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений относительно введения санкций Соединенными Штатами против Ирана и призывов американского президента Дональда Трампа снизить цены. Об этом сообщает Reuters.

"Фьючерсы на нефть выросли в пятницу на фоне угрозы введения санкций США в отношении объема экспорта сырой нефти из Ирана и несмотря на многочисленные призывы президента США Дональда Трампа к снижению цен на нефть", - говорится в сообщении. Как сообщает Reuters, сырье международной марки Brent для доставки в ноябре выросла на 26 центов, или на 0,33%, до $ 78,96 за баррель. А сырье марки West Texas Intermediate на октябрь выросла на 7 центов, или на 0,10%, до $ 70,39 за баррель.

Ожидается, что государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники встретятся в воскресенье в Алжире для обсуждения распределения излишков продукции, которая могла бы компенсировать дефицит поставок из Ирана из-за американских санкций. Ранее Д. Трамп призвал членов ОПЕК снизить цены на сырье, заявив, что "они не долго будут чувствовать себя в безопасности без поддержки США, и одновременно они все равно продолжают настаивать на более высоких ценах на нефть".