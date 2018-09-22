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В администрации порта "Южный" рассказали о планах по модернизации

Порт "Южный"
00:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.port-yuzhny.com.ua

Новости Бизнеса: Дноуглубление в порту "Южный" приведёт к увеличению налоговых поступлений.

Дноуглубительные работы на внутренних подходных каналах и в операционной акватории причалов №18-22 порта "Южный" (Одесская обл.) приведут к увеличению портовых сборов и налоговых поступлений в госбюджет.

Такое мнение высказала Инна Яблонская, замначальника администрации порта "Южный" по экономике и финансам.

"Проект рассчитан на то, что, учитывая увеличение глубин, увеличится грузооборот. Это увеличение доходов – как предприятий, которые занимается перегрузкой, так и администрации, которая взимает сборы с входящих судов. Кроме того, это увеличение налогов", - объяснила она.

Кроме того, Яблонская подчеркнула, что это дноуглубление – лишь часть большого проекта по модернизации порта.

Как сообщалось, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и группа компаний ТИС подписали меморандум о взаимопонимании о реализации инфраструктурных проектов в порту "Южный". Дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18-22 порта "Южный" до 19 м. выполнит АМПУ за счёт государственных средств, а углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м. выполнит группа компаний ТИС за собственные средства. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м., что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

Напомним, порт "Южный" – один из крупнейших портов в Украине. В 2017 году ГП "Южный" уплатил в госбюджет 519,3 млн грн налогов. ТИС – крупнейшая частная стивидорная компания в Украине. В прошлом году ТИС уплатил 850 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, и обеспечил государству более 50 млн у.е. портовых сборов.

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Новости Бизнеса, АМПУ, Дноуглубление, Инна Яблонская, Модернизация, Одесская область, Порт Южный.
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