К концу 2018 в Киеве объявят тендеры по обновлению общественного транспорта

К концу 2018 года в Киеве планируется подписать соглашения и объявить тендеры по обновлению пассажирского транспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

"В рамках этого соглашения, предусмотрено обновление трамвайного парка (24,9 млн евро, ориентировочно 17 трамваев) и обновления автобусного парка (18,6 млн евро, ориентировочно 50 автобусов длиной 12 метров и 62 автобусы длиной 18 метров). Планируется приобрести и кабины фуникулера и оборудование к ним - на это направлено 6,5 млн евро. На эти средства также предусмотрено заменить две кабины (вагоны), главный механизм, линейное оборудование и систему управления" – отметил Д. Давтян.

"В последнее время, посещая различные профильные мероприятия, я видел очень много транспортных новинок. Хотелось бы, чтобы часть из них была реализована в столице. Для этого мы проводим переговоры и встречи, ведь обновление подвижного состава общественного транспорта и его осовременивание - одна из приоритетных задач городской власти", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Давтян.

Напомним, финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком подписано 11 ноября 2016. Оно ратифицировано Законом Украины от 12 апреля 2017, № 2009-VIII "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Цель проекта - развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта Украины. Общая сумма кредита - 200 млн евро. Киев привлекает кредитные средства от ЕИБ в размере 50 млн евро на обновление общественного транспорта, срок кредита - до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых. Бенефициаром проекта является КП "Киевпастранс". Все тендеры будут проводиться по правилам ЕС и Европейского инвестиционного банка.