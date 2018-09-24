День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана
Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана
Новости: Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец
Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец
Новости: "Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
"Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
Новости: Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
X

ОПЕК выступает против снижения цен на нефть

ОПЕК
05:20 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Участники встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире особо выделили "здоровое соотношение между спросом и предложением" на нефтяном рынке.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили против мер, направленных на снижение цен на нефть.

Об этом участники встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире сообщили в воскресенье, 23 сентября, в совместном заявлении, передает dw.com.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Подобный шаг приведет к снижению цен из-за растущего предложения, полагают участники встречи.

В итоговом документе встречи отмечается, что специальный комитет "изучит прогноз на 2019 год и предоставит варианты уровня добычи в будущем году, чтобы избежать дисбаланса рынка".

Как подчеркнул министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, члены ОПЕК "продемонстрировали наличие свободных мощностей, которые они готовы задействовать" в случае возросшего спроса или дефицита на рынке. Однако о деятельности объединения в 2019 году говорить преждевременно, заявил министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Алжир, Нефть, ОПЕК, Цены на нефть.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий Рева: Требования выписывать лиц, не проживающих по месту регистрации, нет В МВФ сделали заявление о работе миссии в Украине

Последние новости

Полиция Финляндии проводит обыски в офисах компании, связанной с Эстонией и РФ Двукратный олимпийский чемпион Тищенко о бое Джошуа - Поветкин Одна из станций киевского метро временно изменит режим работы
Сегодня читают
01 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
02 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси
05 Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
06 Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда
Новости сегодня
06:01 Время улыбаться: утренние анекдоты 24 сентября
05:49 Бананы с сюрпризом: Техасской тюрьме пытались "пожертвовать" кокаин на $18 млн
05:39 Из категории "B" в легенду кинематографа: История съемок первого "Терминатора"
05:13 США вводят новые пошлины против Китая
05:06 США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Новости: Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Новости: Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье
Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье
Новости: Медики назвали продукты, которые способны испортить желудок
Медики назвали продукты, которые способны испортить желудок
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь