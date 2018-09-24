В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в понедельник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,

В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году – на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году – 4%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,6 грн/$1, к концу следующего – до $30,6 грн/$1. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 грн/$1 на конец 2020 года и $33,2 грн/$1 – на конец 2021 года.

Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и $34 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, а на 2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Во втором квартале 2018 года рост украинской экономики ускорился до 3,8% с 3,1% в первом квартале.

Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4%. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Правительственный проект госбюджета-2019 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 7,4%.