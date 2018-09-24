Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу

Новая трасса М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская, которая входит в коридор Go Highway, является наглядной демонстрацией выполнения стратегии развития дорожного строительства.

Об этом написал Премьер-министр Владимир Гройсман на странице в Facebook.

"Обещание правительства выполнено. Вместо разбитой дороги, которую преодолевали более трех часов – прекрасное полотно и расходы на дорогу в разы меньше. Это наглядная демонстрация нашей стратегии – объединить областные центры и обновлять международные транспортные коридоры", - написал Гройсман.

Напомним, в начале этого года Славомир Новак предложил идею строительства транснационального коридора Go Highway, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.