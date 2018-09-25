Госпогранслужба: Ежегодно Украина из-за контрабанды теряет минимум $4 млрд

Ежегодно Украина из-за контрабанды теряет по меньшей мере 4 миллиарда долларов США.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

”В стране сформировалась целая общность людей, которые выбрали незаконный бизнес своей профессией. Именно он стал главным источником доходов целых населенных пунктов пограничья”, - заявили в ГПСУ.

20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, предусматривающий координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило сотрудникам Национальной полиции право круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая частями переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делает его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который позволяет скрывать «серый» импорт; использование оффшорных компаний, когда с помощью симуляции нарушений и дальнейшего решения суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его, ввоз низкокачественного горючего под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.

22 августа Гройсман заявил, что готов открыть все базы и реестры для участия общественности в борьбе с контрабандой.

10 сентября Гройсман заявил, что правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили увеличить объем ежедневных платежей, поступающих по линии таможни Государственной фискальной службы, в 1500000000 грн грн.