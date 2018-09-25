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В Украине снизилась безработица

В Украине уменьшилась безработица
09:10 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине уровень безработицы во втором квартале значительно уменьшился.

Уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,8 процентного пункта – до 8,3%.

Об этом свидетельствуют результаты выборочного обследования населения, проведенного Государственной службой статистики.

Количество занятого населения во втором квартале составило 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста – 1,5 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в сравнении с данными предыдущего года увеличился на 0,9 процентного пункта и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста – на 1,5 процентного пункта и составил 66,6%.

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Новости Бизнеса, Безработица, Госстат, Работа, Уровень занятости населения.
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