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Витренко: На этой неделе Кабмин должен определить новую цену газа

Юрий Витренко
20:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Вопрос цены на газ для населения является одним из ключевых для продолжения сотрудничества с МВФ.

Кабмин продлил до 1 октября действие Положения о возложении специальных обязанностей, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает на этой неделе получить решение правительства о продлении или изменении механизма специальных обязательств на рынке газа.

Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Правительство на этой неделе должно в любом случае принять решение о продлении специальных обязательств в таком виде, в котором они существовали до этого, или их замене", - сказал он.

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Как сообщалось, 29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

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Новости Бизнеса, Газ, Нафтогаз, Украина, Цена на газ, Юрий Витренко.
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