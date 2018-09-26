Когда правительство определит новую цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает принятия Кабинетом министров Украины решения о продлении специальных обязательств на рынке газа (PSO) до конца текущей недели, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Правительство на этой неделе должно, в любом случае, принять решение о продлении специальных обязательств в том виде, в котором они существовали ранее, или об их изменении", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что, скорее всего, такое решение будет принято не позднее четверга.

Постановление правительства будет включать и цену, по которой газ будет отпускаться населению и теплокоммунэнерго.

"Какую цену примет правительство – мы не знаем", - добавил Ю.Витренко

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" отметил, что компания надеется на изменение правительством схемы реализации газа населению по сравнению с действующей ранее.

"Нафтогаз" предлагает, чтобы газ населению в рамках PSO поставляла входящая в его структуру газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", а не "газсбыты", большинство из которых подконтрольны Дмитрию Фирташу.